Germencik'te jandarmadan şehitlik ziyareti Germencik İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ve jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ve şehitlikleri ziyaret etti.

Germencik İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ve jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ve şehitlikleri ziyaret etti.

İlçede yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Nacar, ailelerin bayramlarını kutladı. Daha sonra ilçe şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dua eden jandarma ekipleri, mezarlıklara çiçek bıraktı.

N.U.

Kaynak: AA