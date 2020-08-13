Germencik'te incirin pazarlanması için belediye devreye girdi Önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifi iş birliğiyle incirin pazarlanması için INYA markası oluşturuldu, satış noktaları kuruldu.

Önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifi iş birliğiyle incirin pazarlanması için INYA markası oluşturuldu, satış noktaları kuruldu.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere inciri daha iyi değerlendirmek, üreticiden tüketiciye doğrudan köprü kurmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Yaş incir alımlarına başladıklarını, kuru incir ile birlikte ülke genelinde pazarlama yapacaklarını, ihracat da hedeflediklerini dile getiren Öndeş, "Buharkent'ten Ortaklar'ın bitişine kadar olan güzergahta incir satan mağaza yoktu. Biz de bunu INYA ile Germencik'te gerçekleştirdik. Hem incire sahip çıkarak marka haline getirdik. Katma değerini artırarak tüketiciye doğrudan ulaştırıyoruz. Üreticide bu durumdan çok memnun. Şu an sezona girdik, yaklaşık 4 noktada Germencik ve Ortaklar güzergahında satışları gerçekleştiriyoruz.

İncir üreticilerinden Ali Sincap ise her gün topladıkları incirleri doğrudan tüketiciye sunduklarını, bu satış kanalının üreticinin elini rahatlattığını ifade etti.

Kaynak: AA