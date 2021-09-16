Germencik'te incir yetiştiriciliği yarışması sonuçlandı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik Belediyesi öncülüğünde 18'incisi yarın başlayacak Geleneksel Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali öncesinde düzenlenen incir üreticilerine yönelik yarışma, sona erdi.
Germencik Belediyesi öncülüğünde 18'incisi yarın başlayacak Geleneksel Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali öncesinde düzenlenen incir üreticilerine yönelik yarışma, sona erdi.
Belediye Konferans Salonu'nda 16 üreticinin katıldığı yarışmada, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası temsilcisinden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, incir yetiştiricisi Hacer Şahin birinci, Beytullah Yavuz ikinci, Nermin Yavuz üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 19 Eylül Pazar günü sona erecek festivalin ilk günü olan yarın verilecek.