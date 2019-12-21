Germencik'te imece usulü birlik beraberlik yemeği

21.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:26

Germencik ilçesindeki Yeni Mahalle'de, geleneksel birlik beraberlik yemeği verildi.

Muhtarlık önderliğinde imece usulüyle gerçekleştirilen hayır yemeğinde, 5 çeşit yemek ikram edildi.

Mahalle Muhtarı Müslüm Yaburga, yaptığı açıklamada, her yıl mahalle aralık ayında geleneksel birlik beraberlik yemeği verdiklerini söyledi.

Bu yıl bin kişilik bir yemek yaptıklarını aktaran Yaburga, "Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada bu hayır yemeklerimiz devam ettireceğiz." dedi.

Kaynak: AA