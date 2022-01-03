Germencik'te hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir otomobilinden yapılan hırsızlığa ilişkin C.G. ve İ.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk zanlılardan C.G. tutuklandı. İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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