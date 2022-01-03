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Germencik'te hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

Germencik'te hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir otomobilinden yapılan hırsızlığa ilişkin C.G. ve İ.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk zanlılardan C.G. tutuklandı. İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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