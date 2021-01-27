Germencik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
27.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:23
Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yeni Mahallede yaşayan A.Ü, evinden çeşitli eşyalarının çalındığına ilişkin polise şikayette bulundu.
Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin G.D olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık