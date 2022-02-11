Germencik'te havadan trafik denetimi yapıldı
AA, Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde drone destekli trafik denetimlerinde 15 kişiye idari para cezası kesildi.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde drone destekli trafik denetimlerinde 15 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği, Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki Atatürk Caddesinde uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında, kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi. Kural ihlali yapan 15 kişiye para cezası uygulandı.
AA / Necip Uyanık - Güncel