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Germencik'te havadan trafik denetimi yapıldı

AA, Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te havadan trafik denetimi yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde drone destekli trafik denetimlerinde 15 kişiye idari para cezası kesildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde drone destekli trafik denetimlerinde 15 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği, Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki Atatürk Caddesinde uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında, kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi. Kural ihlali yapan 15 kişiye para cezası uygulandı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Para Cezası, Germencik, Aydın, Drone, Güncel, Haberler

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