Germencik'te "giyim ve eşya bankası" ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeye devam ediyor
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Germencik'te "giyim ve eşya bankası" ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeye devam ediyor

Germencik'te 'giyim ve eşya bankası' ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait giyim ve eşya bankasından geçen yıl 10 bin 900 kişiye yardım yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait giyim ve eşya bankasından geçen yıl 10 bin 900 kişiye yardım yapıldı.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere, hayırseverlerden gelen giysi ve eşyalardan kullanılabilecek durumda olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini aktaran Öndeş, geçen yıl 10 bin 900 kişiye giysi ve eşya yardımının yapıldığı bilgisini verdi.

Öndeş, şöyle devam etti:

"Yelpazeyi biraz daha genişlettik. Vatandaş evini yeniliyor. Kullanılabilir eşyalar var. Bunu vatandaşlara ulaştırıyoruz. Gelinlik, nişanlık, damatlık, abiye ihtiyaçları olanlara da bu hizmeti sunuyoruz. Vatandaşa dokunacak neyimiz varsa sonuna kadar kullanıyoruz. Toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Vatandaşa dokunabiliyorsak, hayır dualarını alabiliyorsak ne mutlu bize."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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