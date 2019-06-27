Germencik'te ev yangını

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hıdırbeyli mahallesinde Arif Turan'a ait evin bitişiğindeki depoda iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlardan alev aldı. Evin çatısına da sıçrayan alevlere önce vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında, dumandan etkilenen bir vatandaş da hastaneye götürülerek müşahade altına alındı.

Jandarma, kaynak yapan demirci ustası M.N'in ifadesini aldı.

Kaynak: AA