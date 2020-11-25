Germencik'te ekipler, KADES bilgilendirme broşürü dağıttı
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Germencik'te ekipler, KADES bilgilendirme broşürü dağıttı

25.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:37

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'yla (KADES) ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'yla (KADES) ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince stant kuruldu.

Burada broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

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Polisler, vatandaşa KADES'in, aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılmasını ve olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay da stantları ziyaret etti.

Germencik ve İncirliova ilçelerinde de polis ve jandarma ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı.

Germencik'te ekipler, KADES bilgilendirme broşürü dağıttı
Germencik'te ekipler, KADES bilgilendirme broşürü dağıttı
Germencik'te ekipler, KADES bilgilendirme broşürü dağıttı
Germencik'te ekipler, KADES bilgilendirme broşürü dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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