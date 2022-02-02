Germencik'te eğitim-öğretimin ikinci dönemi öncesi toplantı yapıldı - Haberler
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Germencik'te eğitim-öğretimin ikinci dönemi öncesi toplantı yapıldı

AA, Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te eğitim-öğretimin ikinci dönemi öncesi toplantı yapıldı

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, eğitim-öğretimin ikinci dönemi öncesi, okul önleri ve çevresinde alınacak önlemlere ilişkin kurum müdürleri ve daire amirleriyle görüştü.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, eğitim-öğretimin ikinci dönemi öncesi, okul önleri ve çevresinde alınacak önlemlere ilişkin kurum müdürleri ve daire amirleriyle görüştü.

Vergi Dairesi konferans salonunda konuşma yapan Gülenç, okul alanlarında alınacak güvenliğe ilişkin idarecilere ve nöbetçi öğretmenlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Özellikle lise önlerinde suça bulaştırıcı işlerin olabilme ihtimalinin fazla olduğuna dikkati çeken Gülenç, "Bununla ilgili de hem okuldaki idarecilerimiz hem öğretmenlerimiz hem velilerin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Şüpheli kişilerin okulların önünde barındırmaması adına özellikle kolluk güçlerimiz de gerekli tedbirleri alacaklar." dedi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Vergi, Okul, Güncel, Haber

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