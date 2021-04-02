Germencik'te Diyanet Gençlik Ofisi açıldı

Germencik ilçesinde Diyanet Gençlik Ofisi'nin açılışı yapıldı.

Germencik ilçesinde Diyanet Gençlik Ofisi'nin açılışı yapıldı.

Camikebir Mahallesindeki yapılan ofisin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Selman Coşkun, burada gençlere yönelik faaliyetlerin yapılacağını söyledi.

İlçedeki gençleri burada buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Coşkun, "Onlara en güzel şekilde hizmette bulunacağız. Gençlere yönelik faaliyetlerimizi inşallah bu mekanda yapmaya çalışacağız. Maddi manevi desteği olan bütün kardeşlerimizden rabbim razı olsun. Bütün gençlerimizi muhtelif zamanlarda burada bekliyoruz." dedi.

Açılışa, İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sürmen de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık