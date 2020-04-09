Germencik'te dezenfeksiyon tünelinden geçmeden pazara girilmiyor
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Fuat Öndeş, Germencik, Güncel

Germencik'te dezenfeksiyon tünelinden geçmeden pazara girilmiyor

AYDIN'ın Germencik ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, belediye, koronavirüs salgınına karşı kendi ürettiği dezenfeksiyon tüneli ile önlem aldı.

09.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:43
Germencik'te dezenfeksiyon tünelinden geçmeden pazara girilmiyor

AYDIN'ın Germencik ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, belediye, koronavirüs salgınına karşı kendi ürettiği dezenfeksiyon tüneli ile önlem aldı. Dezenfeksiyon tünelinden geçmeyenler ve maske takmayanlar pazara alınmıyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla, yoğun kalabalığın yaşandığı pazar yerleri için belediyenin kendi imkanlarıyla dezenfeksiyon tüneli yapıldı. İlk etapta bir dezenfeksiyon tünel, ilçede kurulan semt pazarlarının girişine kuruldu. Vatandaşlar dezenfektan tünelinden geçmeden ve maskesiz pazara alınmadı. Maskesi olmayanlara ise belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı. Ayrıca dezenfeksiyon tünelinden geçmeden önce pazara gelen herkesin tek tek ateşleri ölçüldü. Pazar yeri girişinde bu nedenle zaman zaman kuyruklar oluştu.

'KENDİ İMALATIMIZ'

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Memleketin dört bir yanında koronavirüs vakaları var. Kendimizi maskelerle koruyarak ve ellerimizi sabunlayarak korunuyoruz. Ama kamu kurumlarında halkın yoğun olduğu yerlerde virüse yakalanma riski yüksek. Bu nedenle önlem almak amacıyla kendi imkanlarımız ile dezenfeksiyon tüneli yaptık. İlk etapta bir tane ürettik. Bunu şimdi çoğaltıyoruz. Diğer belediyelerden talep gelirse onlar için de üretim yaparız. Şu anda elimizde olanı ilçemizdeki pazar yerinde kullanıyoruz. Uygulamaları, gelen genelgeler doğrultusunda yapıyoruz. Her bölgenin kendine göre bir durumu olabilir. İlçede hep birlikte karar alıyoruz. Pazara 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların gelmemesini sağlıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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