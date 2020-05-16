Germencik'te denetimler sıklaştırıldı Aydın'ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik salonları, ticari taksiler ve şehir içi dolmuşları denetlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik salonları, ticari taksiler ve şehir içi dolmuşları denetlendi.

Tüm dünyayı tehdit eden, ülkemizde de 4 bini aşkın insanın ölümüne yol açan koronavirüse karşı denetimler sürüyor. Germencik ilçesine, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası bir dizi denetim gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta başı hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları başta olmak üzere şehir içi dolmuşları ve ticari taksileri denetleyen ekipler, esnaflara uyarılarda bulundu.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, denetimler ile ilgili yaptığı açıklamada, Germencik ilçemizde halkımızın sağlığı için denetimlerimiz sürecek. Sağlığımız için alınan kararlara ve kurallara uyalım" diyerek vatandaşları koronavirüse karşı uyardı. - AYDIN

Kaynak: İHA