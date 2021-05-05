Germencik'te çiçekli trafik denetimi
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Germencik'te çiçekli trafik denetimi

Germencik'te çiçekli trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla, polis ve jandarma ekipleri sürücülere çiçek hediye etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla, polis ve jandarma ekipleri sürücülere çiçek hediye etti.

Ekipler, Trafik Haftası kapsamında uygulama noktalarında devam ettikleri denetimlerde sürücülere çiçek sürprizi yaptı.

Trafik kurallarının hatırlatıldığı broşürlerin de verildiği sürücüler, sürpriz nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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