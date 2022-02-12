Germencik'te çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Germencik'te çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

AA, Necip Uyanık - Güncel
 - Güncelleme:
Germencik'te çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

Germencik'te haklarında hapis cezası kararları bulunan 4 kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Germencik'te haklarında hapis cezası kararları bulunan 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında haklarında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan B.S, D.T, F.Z. ve F.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title