Germencik'te çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Germencik'te haklarında hapis cezası kararları bulunan 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında haklarında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan B.S, D.T, F.Z. ve F.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.