: Germencik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

22.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:53

Germencik'te 2019 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Germencik Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Ayhan Işık, uyuşturucu kullanımının gençliği tükettiğini, geleceği yok ettiğini söyledi.

Işık, uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik güçleriyle değil toplumdaki tüm kurumların katkısıyla olacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden yetkililer, uyuşturucuyla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, Germencik Cumhuriyet Savcısı Arzu Akyol Sarıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel ve daire amirleri de katıldı.

Kaynak: AA

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