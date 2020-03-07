Germencik'te asayiş uygulaması
Germencik'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 noktada uygulama yaptı.
Germencik'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 noktada uygulama yaptı.
Drone destekli uygulama kapsamında 8 ekip, 41 personel, 2 detektör köpeği görev aldı, 432 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 94 araç kontrol edildi.
Kontrollerde 1,18 gram esrar, 2,29 gram metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kiyi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA