Germencik'te asayiş uygulaması

Germencik'te asayiş uygulaması

Germencik'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 noktada uygulama yaptı.

07.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:16
Germencik'te asayiş uygulaması

'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlçe ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 noktada uygulama yaptı.

Drone destekli uygulama kapsamında 8 ekip, 41 personel, 2 detektör köpeği görev aldı, 432 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 94 araç kontrol edildi.

Kontrollerde 1,18 gram esrar, 2,29 gram metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kiyi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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