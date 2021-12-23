Germencik'te arazilerde oluşan çatlakların nedeninin 'kuraklık' olduğu belirlendi

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, son yağışların ardından arazilerde oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki çatlakların Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan heyetin yaptığı araştırmada Su çekilmesinden kaynaklı 'kuraklık' olduğu belirlendi.

Germencik'te geçen 20 Ekim'de etkili olan sağanak sonrası Hıdırbeyli Mahallesi Karakuyu mevkisinde incir ve zeytin bahçelerinde 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Arazilerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, durumu Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru ve Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya'ya iletti. Kuru ve Çetinkaya tarafından bölgede yapılan ön tespit çalışmasında, çatlakların yer altı sularının azalmasından kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Alınan örnekler üzerinde yapılan zemin mekaniği laboratuvar çalışmalarıyla zemin profilinin ince taneli ve kil bünye özelliğinde yayılım sunduğunu ortaya çıkardı. Diğer taraftan ince taneli zeminin kıvam parametreleri ortaya çıkarıldı. İncelemede, elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Raporda ayrıca incelenen arazi bölgesinde 1.3 ve 4.80 metre derinliklerden alınan örneklerin bütününün ciddi şişme ve dolayısıyla da büzülme problemleri oluşturabilecek zeminler olduğu görüldüğü belirtildi.