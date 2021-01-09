Germencik'te aranan hükümlü yakalandı
09.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:04
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Y'nin adresini tespit etti.
Park Mahallesindeki adrese düzenlenen operasyonda B.Y yakalandı.
B.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık