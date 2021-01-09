Germencik'te aranan hükümlü yakalandı
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Germencik'te aranan hükümlü yakalandı

09.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:04
Germencik'te aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Y'nin adresini tespit etti.

Park Mahallesindeki adrese düzenlenen operasyonda B.Y yakalandı.

B.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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