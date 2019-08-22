Germencik'te aranan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
22.08.2019 12:34
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'nın İstasyon Mahallesindeki bir evde olduğunu tespit etti.
Adrese operasyon yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı.
N.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA