Germencik'te 12 yaşındaki çocuğa polisten doğum günü sürprizi
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Germencik'te 12 yaşındaki çocuğa polisten doğum günü sürprizi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 12 yaşındaki çocuğa polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Germencik'te 12 yaşındaki çocuğa polisten doğum günü sürprizi
30.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:01

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 12 yaşındaki çocuğa polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

7 Eylül Mahallesinde yaşayan Ahmet Çıray, Kovid-19 salgınından dolayı dışarı çıkamayan ve polisleri çok seven oğlu Hasan Çıray'ın 12 yaşına girmesinden dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak durumu anlattı.

Pasta alıp eve giden polis, çocuğa sürpriz yaptı ve futbol topu verdi.

Çıray, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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