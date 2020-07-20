Germencik'te 10 Haziran'dan bu yana haber alınamayan kişi aranıyor Aydın'ın Germencik İlçesi Reisköy Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Tahir Karadana'dan 10 Haziran'dan bu yana haber alamayan komşuları, jandarmaya başvurdu.

Aydın'ın Germencik İlçesi Reisköy Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Tahir Karadana'dan 10 Haziran'dan bu yana haber alamayan komşuları, jandarmaya başvurdu. Reisköy Mahalle Muhtarı Cemal Emerce, yaptığı açıklamada, Karadana'nın babasının yıllar önce vefat ettiğini, annesinin ise huzurevinde bulunduğunu belirtti. Karadana'nın hayatından endişe ettiklerini aktaran Emerce, "Bulunması için gerekli mercilere başvurduk. Her yerde aranıyor." dedi. Kaynak: AA