Germencik Tariş İncir Birliğindeki işçiler randevusuz aşı oldu
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Germencik Tariş İncir Birliğindeki işçiler randevusuz aşı oldu

Germencik Tariş İncir Birliğindeki işçiler randevusuz aşı oldu
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Sağlık

Aydın'ın Germencik ilçesindeki incir işleme tesislerinde çalışan işçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşı oldu.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki incir işleme tesislerinde çalışan işçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşı oldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, incir işletme tesisleriyle görüşerek oluşan talebe göre randevusuz aşı yapmaya başladı.

Aşı ekibi, Germencik Tariş İncir Birliğinden gelen istek doğrultusunda buradaki 470 işçiyi aşıladı.

Gazetecilere açıklama yapan Birlik Başkanı Mustafa Bircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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