Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi
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Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi

Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde görev yapan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ordu'nun Ünye ilçesine atanan Kaymakam Ayhan Işık için veda yemeği düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde görev yapan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ordu'nun Ünye ilçesine atanan Kaymakam Ayhan Işık için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Kararnameye göre Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Ordu'nun Ünye ilçesine atandı. Kaymakam Işık için ilçede veda yemeği düzenlendi. Kaymakamlık personeli, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.

"Hakkım varsa helal olsun"

Görev yaptığı süre boyunca Germencik halkının kendisine gösterdiği samimiyetten dolayı teşekkür eden Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, "Zaman hızla akıyor. Aranızdan ayrılmanın üzüntüsünü yaşasam da görevimiz gereği ülkemizin başka bir ilçesindeki vatandaşlarımıza hizmet edeceğimiz için mutluyum. Burada bulunduğum zaman içerisindeki ev sahipliğinizden gösterdiğiniz samimiyetten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçeden ayrılıyor olsam da gönüllerimiz hep bir olacak. Ünye'de de bir kapınız olduğunu ve sizleri misafir etmekten mutluluk duyacağımı bilmenizi istiyorum. Benden yana hakkım varsa helal olsun, siz de haklarınızı helal edin" dedi.

Gece sonunda Kaymakam Işık ve eşi Sevdağ Işık'a çeşitli hediyeler takdim edildi. - AYDIN

Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi
Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi
Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi
Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi
Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi
Germencik Kaymakamı Işık için veda yemeği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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