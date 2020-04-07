Germencik'e dezenfekte tünelleri kuruldu Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin 4 farklı noktasına dezenfekte tüneli kurdu.

Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin 4 farklı noktasına dezenfekte tüneli kurdu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce belediye girişine koydukları dezenfekte tünelini, kent merkezinde 4 noktaya da yerleştirdiklerini söyledi.

İlçe genelinde hijyene önem verdiklerini dile getiren Öndeş, "Sokak ve caddeler belirli aralıklarla yıkanıyor. Bu salgından en az zararla çıkabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA