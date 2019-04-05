Germencik Beleidye Başkanı Fuat Öndeş, Avukatların Gününü Kutladı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısı ile Germencik Adliyesindeki avukatları ziyaret etti.

Göreve başladığının ikinci günü makamında ziyaretçilerini ağırlayan Başkan Öndeş, Germencik Adliyesi'nde görev yapan tüm avukatları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e bu anlamlı ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri de eşlik etti.

Başkan Öndeş Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada;"İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında ve savunulmasında kanunlara bağlı kararların, adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Savunma makamının temsilcisi olan avukatlarımız üstlendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde yerine getirmektedirler. Görevlerini temel hak ve özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası dahilinde, sorumluluk anlayışıyla gerçekleştiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA