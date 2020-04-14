Germencik Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kolonya, sabun ve maske hediye etti.

Germencik Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kolonya, sabun ve maske hediye etti.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, devlet hastanesine yaptığı ziyarette, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Sağlık personelinin bu süreçte insanüstü bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Öndeş, " Şu an bu mücadelede en ön cephedeler. Germencik Belediyesi olarak ilk günden itibaren salgına yönelik ciddi tedbirler aldık." diye konuştu.

Ziyaretin ardından Öndeş, sağlık çalışanlarına kolonya, sabun ve maske verdi.

Kaynak: AA