Germencik Belediyesi yöresel ürünler mağazasını hizmete açtı
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Germencik Belediyesi yöresel ürünler mağazasını hizmete açtı

Germencik Belediyesi, kendi ürettiği ürünlerin yer alacağı İNYA adlı mağazasını açtı.

Germencik Belediyesi yöresel ürünler mağazasını hizmete açtı
18.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:27

Germencik Belediyesi, kendi ürettiği ürünlerin yer alacağı İNYA adlı mağazasını açtı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilk mağazalarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bodrum, Kuşadası, Çeşme, Didim gibi turistik yerlerde de mağaza açmayı planladıklarını aktaran Öndeş, İNYA adıyla oluşturdukları markayla iddialı olduklarını ifade etti.

Mağazada incirin yanı sıra zeytinyağı, sabun, kolonya ve süt de bulunacağını belirten Öndeş, "Amacımız Germencik'in ürününü, incirini lezzetiyle, tadıyla bütün dünyaya tanıtmak. Burada gayemiz tanıtmaktan ziyade çiftçimizin malının katma değerini yükseltmek." diye konuştu.

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: AA

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