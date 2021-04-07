Germencik Belediyesi ve Germencik Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
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Germencik Belediyesi ve Germencik Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

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Germencik Belediyesi ve Germencik Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Germencik Belediyesi ve Germencik Tapu Müdürlüğü arasında vatandaşların tapu işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmesi için büyük kolaylık sağlayacak bir protokol imzalandı.

Germencik Belediyesi ve Germencik Tapu Müdürlüğü arasında vatandaşların tapu işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmesi için büyük kolaylık sağlayacak bir protokol imzalandı. Germencik Tapu Müdürü Yüksel Erlen'i ağırlayan Germencik Belediye Başkanı Öndeş, yapılan protokolle vatandaşların doğrudan Tapu Müdürlüğünden taşınmazlara ait beyan değerleri işlemlerinin yapılacağının müjdesini verdi.

"İnsan odaklı belediyecilik ile vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırıyoruz"

Germencik Tapu Müdürlüğü ile yapılan protokol ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öndeş "İnsan odaklı belediyecilik ile halkımızın işlerini kolaylaştıracak önemli bir çalışmaya imza attık. dedi. Belediye Başkanı Öndeş " Tapu Müdürümüz Yüksel Erlen'i ağırladık ve vatandaşlarımızın işlerini hızlıca çözebilecekleri güzel bir konuda protokol imzaladık. Protokol çerçevesinde taşınmazlara ait beyan değerlerini artık Tapu Müdürlüğü'nde öğrenebilecekler. Bu çalışma ile vatandaşlarımızın işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanacak, büyük kolaylık sağlayacak" dedi. - AYDIN

Germencik Belediyesi ve Germencik Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
Germencik Belediyesi ve Germencik Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:06:12. #1.15#
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