Germencik Belediyesi sosyal tesis için ilk kazmayı vurdu

Germencik Belediyesi ilçeye sosyal alanlar kazandırmak, spora ve sporcuya katkıda bulunmak için Turanlar yolu üzerinde yeni bir sosyal tesisin yapım çalışmalarına başladı.

Germencik Belediyesi ilçeye sosyal alanlar kazandırmak, spora ve sporcuya katkıda bulunmak için Turanlar yolu üzerinde yeni bir sosyal tesisin yapım çalışmalarına başladı.

Germencik Belediyesi önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. İçerisinde kafeterya, mesire alanı ve halı sahanın bulunduğu sosyal tesis için ilk kazma vuruldu. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tesisin yapılacağı alanı inceleyerek, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Öndeş, ilçenin önemli bir eksikliğini gidereceklerini, aileler için ise sosyal bir tesis kazandıracaklarını ifade etti. Tesisi halkın hizmetine sunmak için sabırsızlandıklarını ifade eden Öndeş, "Spora ve sporcuya önem veriyor, ilçemizin önemli bir eksiğini Germencik Belediyesi olarak tamamlıyoruz. Turanlar yolu üzerinde içerisinde halı saha, kafeterya, mesire alanı ve giyinme kabinlerinin de olduğu sosyal tesisimiz için ilk kazmayı vurduk Kısa zaman içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak bu güzel tesisi ilçemize kazandıracak, halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuşarak tesisin Germencik'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı