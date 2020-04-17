Germencik Belediyesi sokağa çıkma yasağı hazırlıklarını tamamladı
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Fuat Öndeş, Germencik, Güncel

Germencik Belediyesi sokağa çıkma yasağı hazırlıklarını tamamladı

AYDIN (İHA) – Korona virüsü salgını ile etkin bir şekilde mücadele veren ve aldığı tedbirlerle önemli işlere imza atan Germencik Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında da vatandaşların mağdur olmaması için hizmetlerine devam edecek.

17.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:38
Germencik Belediyesi sokağa çıkma yasağı hazırlıklarını tamamladı

AYDIN (İHA) – Korona virüsü salgını ile etkin bir şekilde mücadele veren ve aldığı tedbirlerle önemli işlere imza atan Germencik Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında da vatandaşların mağdur olmaması için hizmetlerine devam edecek.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in uygulamaya koyduğu korona virüsü salgını önleme eylem planı çerçevesinde, kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların ilaç, temel yaşam malzemeleri, gıda gibi ihtiyaçlarına koşan Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağında da görevinin başında olacak. GESA ekiplerini ziyaret eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verdi ve personele gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Korona virüsü salgına yönelik ciddi tedbirler alan ve tek bir canı bile bu hastalığa feda etmeyeceğiz diyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Halkımızın gönlü rahat olsun, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında da belediye olarak görevimizin başında, halkımızın yanındayız." dedi. Öndeş " Korona virüsü salgınına yönelik ciddi tedbirler aldık. Dezenfektan dağıtımından, dezenfeksiyon tünelleri ve noktalarına, maske dağıtımından, pazaryeri ve esnaf denetimlerine varıncaya kadar önemli işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yeni aldığımız dezenfeksiyon aracımız mahallelerde dolaşarak ilaçlama yapıyor. Sonraki süreçte sinek ilaçlamalarında da kullanacağız. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza yönelik uygulanan sokağa çıkma sınırlamasında ihtiyaçlar bağlamında mağduriyet yaşamamaları için GESA ekiplerimizi görevlendirdik. Bu çerçevede belediyemize bağlı ekiplerimiz hafta sonu uygulanacak genel sokağa çıkma yasağında da görevinin başında olacak. Germencik Belediyesi olarak halkımızın huzur, sağlık ve mutluluğu için çalışmalarımız sürecek. Karşılıklı sabır ve anlayışla bu zorlu süreci atlatacağız. Sağlıklı günler dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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