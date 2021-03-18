Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı
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Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı

18.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:04
Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı

Germencik Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla şehitler için lokma hayrı düzenledi.

Germencik Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla şehitler için lokma hayrı düzenledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi Germencik'te de törenle kutlandı. Cumhuriyet meydanında ilçe protokolünün katılımlarıyla gerçekleşen kutlama töreninin devamında şehitlikler ziyaret edildi. Tören programının tamamlanmasının ardından Germencik Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle Germencik Kent Meydanında lokma hayrı yaptı. Çanakkale Zaferi şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için gerçekleştirilen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle andığını dile getirerek, "Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman askerlerimizi saygı ile selamlıyor, canları ve kanlarıyla bu kutlu destanı yazan aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı
Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı
Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı
Germencik Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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