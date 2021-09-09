Germencik Belediyesi'nden üreticiye katkı
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Germencik Belediyesi'nden üreticiye katkı

Germencik Belediyesi'nden üreticiye katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarıma açılan arazilere ilk etapta yonca ekimi gerçekleştiren Germencik Belediyesi, hasadı gerçekleştirerek Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi-GERKOOP'a hibe etti.

Tarıma açılan arazilere ilk etapta yonca ekimi gerçekleştiren Germencik Belediyesi, hasadı gerçekleştirerek Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi-GERKOOP'a hibe etti.

Kişisel sosyal medya hesabından yonca hibesi ile ilgili paylaşımda bulunan GERKOOP Başkanı Ersel Has Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla sunulan hizmet için Germencik Belediyesi'ne teşekkür etti. Has " Germencik Belediyesi yetiştirmiş olduğu yoncaları karşılıksız olarak GERKOOP'a hibe etmiştir. Yapmış oldukları destek için teşekkür ederiz. GERKOOP olarak biz de üyelerimize piyasa değerinin altında ücretle dağıtımını yaptık." dedi.

Yonca hibesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti: "Çiftçi ve üreticilerimize yönelik desteğimiz sürüyor. Belediye arazilerimiz üzerinde yetiştirdiğimiz yoncaları hasat ederek GERKOOP'a karşılıksız olarak hibe ettik. GERKOOP ise piyasa fiyatlarının çok altında bir ücretle üyelerine dağıtımını sağladı. Gerek kooperatifçiliğin gelişmesi için attığımız destekleyici adımlar gerekse üreticilerimizin huzur ve refahını sağlamaya yönelik başlattığımız çalışmalara aralıksız devam edeceğiz. Her şey ekonomimizin can damarı çiftçi ve üreticilerimiz için. Hayırlı, bereketli olsun" dedi. - AYDIN

Germencik Belediyesi'nden üreticiye katkı
Germencik Belediyesi'nden üreticiye katkı
Germencik Belediyesi'nden üreticiye katkı
Germencik Belediyesi'nden üreticiye katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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