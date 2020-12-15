Germencik Belediyesi'nden Anlamlı Kampanya
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Germencik Belediyesi'nden Anlamlı Kampanya

15.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:10
Germencik Belediyesi'nden Anlamlı Kampanya

Germencik Belediyesi, başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olacak.

Germencik Belediyesi, başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olacak.

Germencik Belediyesi, bir duyarlılık örneği göstererek anlamlı bir kampanyaya imza attı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla başlatılan kampanya kapsamında, ilçe genelindeki vatandaşların kullanmadığı ikinci el eşyalar alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşların arasında köprü olacak olan Germencik Belediyesi, özellikle pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların yanında olarak, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyor.

Kampanya ile ilgili Germencik Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Kullanmadığınız ev eşyalarınızı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kullanmadığınız 2. el eşyalarınızı bağışlayın, adresinizden alıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıralım" ifadelerine yer verildi.

Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) koordinesinde yürütülecek olan kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar 0533 895 49 09 no'lu Whatsapp Hattı üzerinden, kullanılmayan eşyalarını belediye ekiplerine teslim edebilecek. - AYDIN

Germencik Belediyesi'nden Anlamlı Kampanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:16:02. #1.15#
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