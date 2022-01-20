Germencik Belediyesi'nde en düşük maaş 5 bin 100 TL oldu

Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayan Germencik Belediyesi'nde, belediye personellerine verilecek en düşük maaş 5 bin 100 TL oldu.

Germencik Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre belediye işçilerinin sosyal mali haklarına ciddi iyileştirmeler yapıldı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş toplu iş sözleşmesi çerçevesinde mali ve sosyal haklar ile alacakları ücretlerin enflasyon göz önünde bulundurularak iyileştirildiğini açıkladı. Belediye Başkanı Öndeş, Germencik Belediyesi'nde en düşük maaşın 4 bin 980 TL olduğunu ifade ederek ilavelerle birlikte 5 bin 100 TL olarak uygulanacağını söyledi. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından belediye çalışanlarının çocukları, Başkan Öndeş'e çiçek ve plaket takdim etti. Kendisini alkışlayan belediye personellerine teşekkür eden Başkan Öndeş; "Asıl ben sizleri alkışlıyorum ve emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Öndeş, "Bizler burada bir aile olduk. Acısıyla, tatlısıyla, iyi günde kötü günde birbirimize kenetlenerek bir aile gibi hareket ediyor, bu samimiyet çerçevesinde büyük bir emek ve mücadeleyle hizmet veriyoruz. Ekonomik açıdan çökmüş bir belediyeyi devraldık ve tüm bunlara rağmen sizlerin emeklerinin karşılığı olan ücretlerinizi, sosyal ve mali haklarınızı gününde ödedik. Bu kendi adıma büyük bir mutluluktur. Bugün de emeğinizin karşılığını teslim etmek ve enflasyon karşısında sizleri korumak için bu toplu iş sözleşmesini imzalamak için buluştuk. Sendika Başkanımız Hidayet Yaman ve sendika temsilcilerimiz ile bir araya gelerek imkanlarımız dahilinde sosyal ve mali haklarınız ile alacağınız ücretleri belirlediğimiz bu toplu iş sözleşmesi tüm emekçilerimize, ailelerine ve evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Toplu iş sözleşmesi çerçevesinde Germencik Belediyesinde emekçilerimizin alacağı en düşük maaş 4 bin 980 TL oldu. İlavelerle birlikte 5 bin 100 TL'yi bulan bu rakam ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar açısından yeterli olmasa da umarım sizlere katkısı olur. Bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bizlere. Bu vesile ile Belediye İş Sendikası Başkanımız Hidayet Yaman ve kıymetli yönetimine teşekkürlerimi sunuyor, tekrardan hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Belediye İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman ise "Germencik Belediyesi ile sendikamız arasında imzalanan bu toplu iş sözleşmesi tek oturumda nihayete kavuştu. En iyi sözleşme gününde yapılan, tam zamanında gerçekleşen sözleşmedir. Belediye Başkanımız Fuat Öndeş ve belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin katılımıyla toplu iş sözleşmeleri için görüşmelere başladığımız ilk toplantıda sözleşme koşullarını karara bağladık ve mutabık kaldık. Kendilerine çok teşekkür ediyor tüm emekçilerimiz adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek onları korumaya devam edeceğiz. Tüm taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN