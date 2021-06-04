Germencik Belediyesi arazine ektiği buğdayı hasat etti
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Germencik Belediyesi arazine ektiği buğdayı hasat etti

Germencik Belediyesi arazine ektiği buğdayı hasat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırsal kalkınma anlamında üretici ve çiftçilere yönelik bir çok projeye hayat veren Germencik Belediyesi bu anlamda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kırsal kalkınma anlamında üretici ve çiftçilere yönelik bir çok projeye hayat veren Germencik Belediyesi bu anlamda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Üzümlü Mahallesinde yer alan belediye arazisine ekilen buğday hasat edilerek 30 bin 800 kilogram mahsul elde edildi.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, atıl ve boş durumda olan belediye arazilerini tarıma açtı. Üretime teşvik, belediyeye gelir kaynağı oluşturma ve boş arazileri değerlendirme maksadıyla, üreten bir Germencik hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Başkan Öndeş, Üzümlü Mahallesi'nde yer alan belediye arazisine ekilen buğdayın hasat edildiğini belirtti.

Toplamda 30 bin 800 gram mahsul elde edildiğini aktaran Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; "Üzümlü Mahallemizde yer alan belediyemize ait arazi üzerinde ekimini yaptığımız buğdaylarımızın hasadını gerçekleştirdik. Toplamda 30 bin 800 kg buğday elde etmiş bulunmaktayız. Kırsal kalkınmayı ve üretimi teşvik etmek, belediye gelirlerine katkıda bulunmak ve belediye arazilerimizi tarımsal üretim anlamında değerlendirmek için gerçekleştirdiğimiz bu gibi faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Vatandaşın tek kuruşunu israf etmeyen, atıl durumda olan arazilerini tarıma kazandıran ve elde ettiği tüm gelirleri yine halkın hizmetine sunan bir belediye modeliyle çalışmalarımızı sürdürüyor, üreten bir Germencik hedefinde ilerliyoruz" - AYDIN

Germencik Belediyesi arazine ektiği buğdayı hasat etti
Germencik Belediyesi arazine ektiği buğdayı hasat etti
Germencik Belediyesi arazine ektiği buğdayı hasat etti
Germencik Belediyesi arazine ektiği buğdayı hasat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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