Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten esnafa Ramazan müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten esnafa Ramazan müjdesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye hizmet sağanağı gerçekleştiren ve salgına karşı hazırladığı eylem planını başarılı bir şekilde uygulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş önemli bir adım daha attı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten esnafa Ramazan müjdesi
27.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:54

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye hizmet sağanağı gerçekleştiren ve salgına karşı hazırladığı eylem planını başarılı bir şekilde uygulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş önemli bir adım daha attı.

Belediye Başkanı Öndeş'ten Ramazan önü esnafa müjde üstüne müjde geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran ve bu sebeple ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa destek olmak için belediye meclisini olağanüstü toplayarak esnafın sorunlarını meclise taşıdı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş başkanlığında toplanan belediye meclisi Kovid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde Germencik İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerine ait faaliyetleri durdurulan ve faaliyetlerine ara verilmesi nedeni ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaflara (berber, kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocağı vs.) belediye tarafından ayni ve nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verdi. Belediye meclisince oy birliği ile alınan bir diğer önemli karar ise belediyeye ait kira alacaklarının 3 ay ertelenmesi oldu. Alınan kararda "Belediyemiz Mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacakların 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile ertelenmesi ve söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ödeme kolaylığı sağlanacaktır" dendi.

Toplantıda Germencik Belediyesi 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oybirliği ile onaylandı. 2019 Yılı Mali Denetim Komisyonu Raporu meclise sunuldu. Mecliste gündemin bir diğer maddesi olan ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirildi. Ayrıca toplantıda encümen üyesi seçimleri de yapılarak yeni üyeler 1 yıl sürecek olan görevlerine başladılar.

"Belediye olarak her zaman yanlarındayız"

Koronavirüs sebebiyle faaliyetlerini durduran ve büyük zarar gören esnafların sorunlarını belediye meclisine taşıyan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, alınan kararlar ile ilgili meclis üyelerine teşekkür etti. Öndeş "Bugün burada esasında esnaflarımızın sorunlarını görüşmek, geçirdikleri bu zorlu süreçte onlara imkanlar dahilinde bir nebze de olsa destek olmak için toplandık. Esnafımız bu süreçten ekonomik olarak büyük zarar gördü. Bugün alınan bu kararlarla yalnız olmadıklarını, Germencik Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Esnaf odasından alınan listeler ve Esnaf Kefalet Odası Başkanlarıyla yapılan toplantılar neticesinde Sosyal İnceleme Komisyonumuzca yapılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda yardım yapılması uygun görülen esnaflarımıza nakdi yardım yapacağız, belediyemizin kira alacaklarını 3 ay erteleyeceğiz ve süreç sonunda tahsilini yaparken herhangi faiz veya gecikme zammı olmadan taksitlendirme kolaylığı sağlayarak geri ödenmesini sağlayacağız. Meclis üyelerimize oy birliği ile aldığımız bu kararlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu zor günler de geçecek elbet, belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz. Sağlıklı günler dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Haberler
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara...
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Ebru Şallı Aslı Enver Cem Yılmaz Hande Yener
Spor Fatih Terim Mauricio Isla Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Nur Yerlitaş
Şu an buradasınız: Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten esnafa Ramazan müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 21:28:58. #1.15#
title