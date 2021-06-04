Germanicia Antik Kenti Yeni Kazı Alanı Protokol Töreni

Germanicia Antik Kenti Yeni Kazı Alanı Protokol TöreniValiliğimiz koordinesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüz ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında "Germanicia Antik Kenti Yeni Kazı Alanının" çalışmalarına...

Germanicia Antik Kenti Yeni Kazı Alanı Protokol TöreniValiliğimiz koordinesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüz ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında "Germanicia Antik Kenti Yeni Kazı Alanının" çalışmalarına protokol töreni ile başlandı. Programı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, iş insanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, " Germenicia Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması ve Kahramanmaraş Turizmine kazandırılması için Ticaret ve Sanayi Odamız olarak destek vermeye devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum" dedi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Buradaki çalışmalar ve şehrimizin diğer noktalarında yaptığımız çalışmalar ile turizm canlandırılması için paydaşlarımızla ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada Germenicia şehrini oluşturarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine biran önce açılması için gayret gösteriyoruz" dedi. Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise, "Germenicia Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılması, bölgenin hem ticari hem de ekonomik canlanmasını sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda paydaşlarımızla ortak hareket ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun ise konuşmasında; "Kahramanmaraş, geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete yerleşim sahası olmuştur. Bu önemli sahalarından biri de Germanicia Antik Kenti'dir. 2021 yılı itibariyle de inşallah, 6 parselden oluşan daha önce kazısı yapılmayan 4 adet parselin kazısını yaparak ziyarete açılması için gayret sarf edeceğiz. Şimdiye kadar, Germanicia Antik Kenti'nin kazı ve ziyarete açılması çalışmalarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından imzalanacak olan protokolünde hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Program sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüz ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde ortak yapılacak kazı çalışmaları, restorasyon ve çevre düzenlemesi için protokol imzalandı.

Kaynak: Habermetre