Germania, Berlin'den Dalaman'a İlk Seferini Gerçekleştirdi

TripAdvisor ödüllü Germania Havayolları, Berlin'den Dalaman'a ilk seferini gerçekleştirdi.

Alman havayolu firması Germania'nın yeşil-beyaz uçakları bundan sonra Türkiye'nin önemli tatil destinasyonu Dalaman ve Almanya'nın başkenti Berlin arasında her hafta mekik dokuyacak.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve İş Geliştirme Direktörü A. Orçun Songur, Dalaman seferinin resmi açılışı için Germania havayolu üst düzey yöneticisi Claus Altenburg ve Türkiye nin Almanya turizm müşaviri Hüseyin Gazi Coşan ile birlikte Tegel Havalimanı'nda bulundu.

YDA Dalaman Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TripAdvisor ödüllü Germania Berlin'den Dalaman'a ilk seferine başlıyor. Turizm sezonu iyi bir gelişme ile başlıyor.Bu süreçte emeği geçen başta Germania Satış Direktörü Claus Altenburg, Türkiye Satış Müdürü İsmail Polat, Berlin Turizm Müşavirimiz Hüseyin Gazi Çoşan'a teşekkür ediyorum.

Berlin'de yaşayan Türklerden ve acentelerden,Dalaman'a sefer düzenlenmesi için yoğun talep vardı. İlk sefere Alman halkı ve Türk vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizi sevindirdi.Alman pazarı kaynak bir market. Alman pazarına çok önem veriyoruz. Almanlar bölgemize Yabancı değiller. Turizmde son gelişmeler Türk turizmi ve bölgemiz açısından sevindirici. Bu hava devam ederse rekora yaklaşırız"

Germania Satış Direktörü Claus Altenburg ise Berlin'den 'a düzenlenen ilk seferle ilgili olarak şunları söyledi:

"Germania, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli tatil alternatifleri sunan seferlerle tatil ülkesi Türkiye ile olan sıkı ortaklığına devam ediyor. Klasik Türk tatil metropollerine seferlerimizin yanı sıra her zaman aile ve dostları bir araya getirmeyede devam ediyoruz. Son birkaç yıldır hem Almanya hem de Türkiye'de sadık bir müşteri tabanı oluşturduk."

Konuşmaların ardından Dalaman'a ilk uçuşunu yapacak olan Germania Havayolları uçuş ekibi uçuş öncesinde pistte uçağın yanında poz verdi.

Uçak, Dalamaman'a indiğinde YDA Dalaman Havalimanı ekibi uçuş ekibini ilk sefer olması nedeniyle uçakta pasta keserek karşıladı. Uçaktan inen yolculara ise lokum ikram edildi. - MUĞLA