Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
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Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi

15.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:42
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi mezarlık iç yollarını yapmaya başladı.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi mezarlık iç yollarını yapmaya başladı. Belediye, Geriş Mezarlığı içine ziyaret yolları yapılmaya başladı.

Burhaniye Belediyesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli yapabilmeleri, ayrıca defin işlemlerinin daha sağlıklı gerçekleştirilmesi için Geriş mezarlığı içindeki yollara bordür ve parke taş döşemeye yapmaya başladı. Mevcut Geriş Mezarlığı'nın arka tarafa doğru genişletilme işlemlerinden sonra, parselleme işlemlerini de tamamlayan Belediye, vatandaşların özellikle kış ziyaretlerinde çamur ve zemin şartlarından dolayı sıkıntı yaşamaması, ayrıca defin işlemlerindeki zorlukları da göz önüne alarak mezarlıklar arası yürüyüş yollarına bordür parke taş döşemelerini yapmaya başladı. Ortalama 18 bin m2 alanda yapılacak yaya yolların, ilk etabı olan 2 bin 500 m2 alanı Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce tamamlandı. Mezar yollarının akabinde, mezarlıkların içindeki ağaçların budama ve ot temizliklerini de yapan ekipler ayrıca mezarlık duvarlarının kireçleme, tamir ve bakım işlemlerini de gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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