Gerilim Yok, Parlamenter Arkadaşımızın Şovu Vardı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NATOPA ortak seminerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi'nin açıklamalarına ilişkin, "Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Şentop, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı kapsamında NATOPA Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, toplantının içeriği, Türkiye - NATO ilişkileri üzerine değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi'nin, kendisinin sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerine karşı verdiği tepkinin hatırlatılması üzerine Şentop, "Aslında bir gerilim yok bana göre. Bir parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece, kendince." diye konuştu.

Kendisinin açılış konuşmasını yaptıktan sonra ayrılabileceğini, ancak kendi açıklamalarına yönelik bir değerlendirme olabileceği düşüncesiyle toplantıdan ayrılmadığına dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde bütün arkadaşlar da bir söz söylediklerinde, bir soru sorduklarında ona verilecek cevapları da saygıyla dinlemek zorundadır. Kendisi 'farklı görüşler olabilir' diyor, sonra da kendi görüşünün itiraza konu olmasına kızıyor, sinirleniyor. Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

İkili görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini anlatan Şentop, "Fransız parlamenter ile ilgili gerginlik konuşulmadı. Bu daha çok basının ilgisini çekiyor sanırım, başkasının ilgisini çekmedi." ifadesini kullandı.

"Antalya'dan kimse ayrılmak istemez"

Toplantıdan ayrılan Fransız parlamenterin Antalya'dan da ayrılıp ayrılmadığı sorusuna Şentop, "Zannetmiyorum, Antalya güzel yer, ayrılmak istemez kimse." yanıtını verdi.

İkili görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Kaynak: AA