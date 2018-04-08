Gerilim Tırmanıyor! Esad'ı Vurmakla Tehdit Eden ABD'ye Rusya'dan Uyarı: Sonuçları Ağır Olur

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Rusya ve ABD karşı karşıya geldi. ABD'nin Esad Rejimi'ni vurma sinyali vermesinin ardından Rusya'dan böyle bir saldırıyla ilgili "Sonuçları ağır olur!" açıklaması geldi.

RUSYA SALDIRIYI "TEHLİKELİ PROVOKASYON" OLARAK TANIMLADI

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Duma'da pek çok kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu söylenen kimyasal saldırı iddiaları 'tehlikeli provokasyonlar' olarak nitelendi.

"BU HABERLERİN AMACI RADİKAL MUHALİFLERİ KORUMAK"

Açıklamada, 'bunun gibi yalan haberlerin amacının, Suriye'deki teröristler ile uzlaşılması mümkün olmayan radikal muhalifleri korumak ve bu ülkeye dışarıdan olası güç saldırılarını meşrulaştırmak' olduğu kaydedildi.

"ÇOK AĞIR SONUÇLARI OLUR"

"Rus askerlerin meşru hükümetin ricası üzerine bulunduğu Suriye'ye uydurma gerekçeler üzerinden askeri müdahalede bulunulması kesinlikle kabul edilemez" diye devam eden açıklamada, "Böyle bir şey, çok ağır sonuçlara sebep olabilir" uyarısı yer aldı.