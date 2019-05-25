Gerileme: Real Madrid'in 2010-11 Copa del Rey FC Barcelona'ya karşı kazandığı zafer

2010-11 Copa del Rey Finalinde Real Madrid'in FC Barcelona'ya karşı kazandığı zaferin hatırasının tadını çıkarın. Cristiano Ronaldo'nun başı tarafından fazladan karar verilen yakın bir oyun, Copa del Rey ünvanını Madrid'e geri getirdi.

2010-11 Copa del Rey Finalinde Real Madrid'in FC Barcelona'ya karşı kazandığı zaferin hatırasının tadını çıkarın. Cristiano Ronaldo'nun başı tarafından fazladan karar verilen yakın bir oyun, Copa del Rey ünvanını Madrid'e geri getirdi.

Gerileme: Real Madrid'in 2010-11 Copa del Rey FC Barcelona'ya karşı kazandığı zafer
Kaynak: Dugout

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