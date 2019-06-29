Gerileme: Chicharito'nun Celta de Vigo'ya karşı desteği
2014-15 sezonunda bir LaLiga maçında Javier Hernández'in Celta de Vigo'ya karşı direncini yeniden yaşayın. İlk olarak James Rodríguez ve ikincide Sergio Ramos'un da desteklediği Chicharito, Real Madrid'i evden 2-4 galibiyete geçirdi, çünkü James ve Toni Kroos Meksika golcüsü için unutulmaz bir gecede Los Blancos'un skorunu tamamladı.
2014-15 sezonunda bir LaLiga maçında Javier Hernández'in Celta de Vigo'ya karşı direncini yeniden yaşayın. İlk olarak James Rodríguez ve ikincide Sergio Ramos'un da desteklediği Chicharito, Real Madrid'i evden 2-4 galibiyete geçirdi, çünkü James ve Toni Kroos Meksika golcüsü için unutulmaz bir gecede Los Blancos'un skorunu tamamladı.
Kaynak: Dugout
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