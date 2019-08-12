Gerileme: Barça Eto'o ile anlaştı.

12.08.2019 10:14

Kamerun grevcisi FC Barcelona için 2004 yazında Barça renklerini savunan ilk Kamerun oyuncusu olmak üzere 24 milyon avroluk transfer ücreti karşılığında imzaladı. O zamandan beri, ilk sezonunda 25 kez gol atan ve şampiyonluğu kazanmaya büyük katkı yapan gerçek bir hedef makinesi oldu. Et'oo, Barça'ya katıldığından beri 2004, 2005 ve 2006 Yılı Afrika Oyuncusu seçildi ve FIFA World Player 2005'te üçüncü oldu.