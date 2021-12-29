Geride Kalan 2021 Yılında: Yıldızeli

YILDIZELİ, SİVAS (Habermetre) - Geride Kalan 2021 Yılında: YıldızeliSivas İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programı dahilinde Yıldızeli ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. Yıldızeli ilçesinde Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında; 12. 1 kilometre yolda I. kat asfalt çalışması, 107. 1 kilometre yolda II. kat asfalt çalışması ve 34 kilometre yolda onarım/stabilize çalışması yürütülürken 16 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. 2021 yılı yatırım programı kapsamında; Yıldızeli ilçesinde 10 adet içme suyu projesi ve 5 adet kanalizasyon projesi hayata geçirildi. Ayrıca ilçede yürütülen çalışmalar ile 40 hektar alanda da sulama yapılacak. Diğer yandan, Yıldızeli ilçesinde 2021 yılı yatırım programı doğrultusunda; okul onarımları için 91 bin TL, yeni okul yapımı için 2 milyon 730 bin TL harcama yapıldı. Öte yandan İlçe Özel İdare Bakımevi onarımı da gerçekleştirildi. 2021 yılında Yıldızeli ilçemizde; Sivas İl Özel İdaresi tarafından kırsal alt yapıya 11 milyon 190 bin TL, yürütülen diğer işlere ise 2 milyon 846 bin TL olmak üzere, Yıldızeli ilçesine toplam 14 milyon 36 bin TL harcama yapıldı.

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