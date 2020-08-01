Geri vitese taktı, toprak alana uçtu
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Geri vitese taktı, toprak alana uçtu

Geri vitese taktı, toprak alana uçtu Akıl almaz kazada bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu Eyüpsultan'da rampada park halindeki otomobiline binen kadın sürücü, yanlışlıkla geri vitese takınca yoldan aşağı toprak alana uçtu.

01.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:32

Geri vitese taktı, toprak alana uçtu

Akıl almaz kazada bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu

İSTANBUL - Eyüpsultan'da rampada park halindeki otomobiline binen kadın sürücü, yanlışlıkla geri vitese takınca yoldan aşağı toprak alana uçtu.

Aracın üzerine geldiğini fark eden bir kişi ölümden kıl payı kurtulurken, yaşanan akıl almaz kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, iki gün önce akşam saatlerinde Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü dik yokuşta park halindeki aracına binerek hareket etmek istedi. Ancak sürücü aracı yanlışlıkla geri vitese takınca olan oldu. Bir anda geri geri gitmeye başlayan otomobil, yol kenarında bulunan toprak alana uçtu. Çevredeki vatandaşlar hemen arabanın yanına giderek sürücüyü kısa sürede aracın içinden çıkarttı. Sürücü akıl almaz kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı.

Üzerine gelen aracı son anda fark ederek ölümden döndü

Yol kenarındaki park halinde bulunan aracın yanındaki bir kişi, üzerine gelen otomobili son anda fark ederek kendini yol attı. Ani hareketle aracın altında kalmaktan kurtulan şahıs, ölümden kıl payı kurtuldu.

Akıl almaz kaza kamerada

Vitesin takılı kalması sonucu geri geri giden otomobilin tarlaya uçtuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin bir anda geri geri gitmeye başladığı ve tarlaya uçtuğu, bu sırada da bir kişinin aracı son anda fark ederek kurtulduğu görülüyor.

(VB- MB-ÖFA

Geri vitese taktı, toprak alana uçtu

Kaynak: İHA

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