Geri sayımda ikinci perde: Golf Mk II (1983 – 1991)

CARMEDYA.COM – 1983 yılında, Volkswagen ikinci nesil Golf'u pazara sunarak segmentinde teknolojik ilklere de adım attı.

Almanya'nın en önemli yazarlarından biri olan Florian Illies'in dönemin insanlarını ifade etmek için ortaya attığı "Golf nesli", işte bu otomobille araba kullanmayı öğrendi. Golf Mk II, 1991 yılında üretimine son verilene kadar, 6.3 milyon adetlik bir üretime ulaştı ve Golf Mk I'den aldığı bayrağı başarı ile taşımaya devam etti.

Golf 2, Alman mühendisliğinin sürekli gelişim ve teknolojik yenilemeye verdiği önem açısından önemli bir kilometre taşıdır. Volkswagen, "konseptte devamlılık, tasarımda evrim, detaylarda ve genel kalitede ileri görüş" anlayışıyla, 1983 yılında yeni Golf'ü pazara sundu. 2. nesil ile Golf'ün, dış tasarım detayları çok fazla değişmese de boyutları 170 mm artarak yenilendi. Volkswagen, aynı zamanda hava sürtünme katsayısı değerini de 0.42'den 0.34'e düşürerek, otomobilin aerodinamiğini de ciddi oranda geliştirmeyi başardı.

Golf'te ilk defa sunulan birçok yenilik sayesinde, Golf 2 teknik açıdan bir dönüm noktası haline geldi. 1984 yılında ilk kez katalitik konvertör, 1986 yılında ise kilitlenme karşıtı fren sistemi (ABS) ve hidrolik direksiyon sistemi kullanıldı. 1988 yılında üretilen Rallye Golf G60, 160 PS üreten G-Lader supercharger bir motora sahipti. Aynı yıl, Golf üretimi 10 milyon adedi buldu. 1990 yılında, dört tekerlekten çekişli Tiguan'ın atası sayılabilecek Volkswagen Golf Country üretildi. 1991'den itibaren Golf Mk II üretimi sadece Wolfsburg'da değil, Zwickau (Saksonya) yakınlarındaki Mosel tesisinde de başladı.

Efsanenin yolculuğu

Volkswagen Türkiye, sekizinci neslinin Türkiye'de satışa sunulmasına sayılı günler kala, efsane modelinin 47 yıla dayanan başarılarla dolu hikayesi özel bir film serisiyle Golf tutkunlarıyla buluşuyor. Volkswagen Türkiye'nin resmi YouTube kanalında paylaşılan bu serinin ilk filmi yayında.

Efsanenin Yolculuğu'nun ikinci bölümünü izleyebilirsiniz:

