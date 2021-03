Geri sayımda birinci perde: Golf I (1974-1983)

CARMEDYA.COM – Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla en başarılı Avrupalı otomobil olma özelliğini sürdüren Volkswagen Golf'ün sekizinci neslinin Türkiye yollarına çıkmasına sayılı günler kaldı.

Tüm dünyada bir başarı hikayesi olarak kabul edilen Golf'ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg'da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu. Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle'ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu.

Efsanevi Beetle'ın varisi olmak

Giorgetto Giugiaro tarafından geliştirilen Golf Mk I'den beklenti son derece yüksekti. O tarihe kadar gelmiş geçmiş en başarılı otomobil olan ve 21.5 milyon adetten fazla üretim rakamıyla bir ikon haline gelmiş Beetle'ın, başarı hikayesini devam ettirmesi bekleniyordu. Tasarımı, geniş iç hacmi, modern ve güvenli sürüş konsepti sayesinde 1976 yılının Ekim ayında Golf'ün bir milyonuncusu banttan indi ve Beetle'in bayrağını yukarıya taşıyacağını kanıtlamış oldu.

İtalyan tasarımcı Giorgetto Giugiaro'nun elinden çıkan Golf'un köşeli dış tasarımı, bir değişimi de beraberinde getirdi. O zamana kadar görevi otomobilde çatıyı desteklemek olan C-sütunları, Golf'le birlikte artık bir tasarım konsepti haline gelmişti.

Zamansız tasarımlar

Volkswagen Baş Tasarımcısı Klaus Bischoff Golf'ü şöyle tanımlıyor: "Dünya üzerinde, tasarımı nesilden nesile sistematik olarak ilerleyen çok az otomobil vardır. Bir ikon ve otomotiv sektörünün Onur Listesi'nde yer alan bir model. Modern ama moda olmayan bir otomobil.

İlk nesil Golf, bulunduğu zamanın tüm teknolojik ve otomotiv trendlerinin yansımasıydı. Golf'ün öne çıkan özellikleri arasında geniş iç hacim, üstün güvenlik özellikleri, pratik kullanıma uygunluk ve öne eğimli ön gövdesi sayesinde sürücü için net görüş açısı vardı. Bugün bile geçerli olan bu özellikler Golf'ün zamansız bir otomobil olmasını sağladı. 1976'da Golf GTI'ın pazara sunulmasıyla Volkwagen, bu segmenti daha dinamik bir hale getirdi. Kısa süre içerisinde kompakt spor konseptiyle birlikte anılacak olan bir model yaratmış oldu.

1979'da, dünyanın en çok satılan cabriolet modeli olan Golf Cabriolet'nun lansmanının yapılması o zamanlar zaten "Golf Klasse" olarak bilinen bu segmente yeni bir hava getirdi. Golf 1 tüm versiyonları ile birlikte dünyanın dört bir yanında yaklaşık 7 milyon adet satış rakamına ulaşarak, Beetle'ın varisi olmaya değer bir otomobil olduğunu kanıtladı.

Efsanenin yolculuğu

Volkswagen Türkiye, sekizinci neslinin Türkiye'de satışa sunulmasına sayılı günler kala, efsane modelinin 47 yıla dayanan başarılarla dolu hikayesi özel bir film serisiyle Golf tutkunlarıyla buluşuyor. Volkswagen Türkiye'nin resmi YouTube kanalında paylaşılan bu serinin ilk filmi yayında.

Efsanenin Yolculuğu'nun birinci bölümünü izleyin:

